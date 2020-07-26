DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FETÖ terör örgütü ile ilgili konuştu!

Başkan babacan; “İnsanlar fetö’cü görünmemek ya da kamuda yükselmek amacıyla cemaatlere girdiğini ifade etti.”



“FETÖ riski her zaman var. Devletin çok dikkatli olması lazım. Su uyur düşman uyumaz. Devletin güçlü refleksle tedbirli olması lazım. Sürekli teyakkuzda olması lazım. Ama teyakkuzda olmanın yolu ehliyet, liyakat bazlı insanları alacaksınız. İnsanlar fırsat eşitliğinde kendilerine gelecek arayacaklar.

Bir kısım insan ben FETÖ'cü değilim diye başka yapılara girersem korunurum diye düşünüyor. Kamuda yükselmek için vesile olur diye görüyor. Gerçek anlamda hukuk devletini kurun bu tip yapıların cazibe merkezi kalmaz.