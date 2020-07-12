DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan medya temsilcileriyle bir araya geldi!

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Babacan, ittifaklar ve Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı konusunda, A planlarının 2021-2022'de yapılacak seçimlere yönelik projelerini anlatmak olduğunu, erken bir seçim olursa bir hafta 10 gün içinde kararlarını vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için, "İddialıyız" diyen Babacan, diyaloga kapalı oldukları hiçbir partinin bulunmadığını söyledi. Ortaya koydukları ekonomik modelin, "Güçlü-sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme" olduğunu belirten Babacan, "Bizim öngördüğümüz model, dünyayı ve Türkiye'yi iyi bilen, Türkiye'nin şartlarına göre terziye diktirdiğiniz özel elbise gibi. Hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak özel dokunuşlar var" dedi.

DEVA Partisi'nin teşkilatlanması konusunda bilgi veren Babacan, 37 ilde kurucu başkanın belirlendiğini, bugün iki, önümüzdeki hafta da 15 il başkanının görevlendirmiş olacağını, kurulan 18 komisyonun kalan il başkanlarını ve ilçe başkanlarını belirledikten sonra kongre sürecine gireceklerini anlattı.