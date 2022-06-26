Deve kuşu, kadın müşteriyi kovaladı

Aksaray'da bulunan Kültür Park'ta bulunan bir kafenin bahçesinde meydana gelen olayda, kafe çalışanı barınakta sergiledikleri deve kuşuna yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu.

Kadın müşteriyi kovaladı

Kapıdan çıkan deve kuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yüce'yi kovalamaya başladı. Yüce’nin peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görevliler ve diğer müşteriler müdahale etti

Durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü.