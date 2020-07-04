Devlet Bahçeli'den baro açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır." dedi.

TÜRKİYE 04.07.2020, 16:50 04.07.2020, 18:14
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İl başkanlarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Ayasofya haklı beklentimizdir

Bahçeli, Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili, “Haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Danıştay’ın konuyla ilgili makul, mukaddesatımıza saygılı ve maşeri vicdana müzahir tarihi nitelikli kararını kısa zaman içinde açıklayarak tartışmalara son noktayı koyacağını ümit ediyoruz” ifadesini kullandı.

Bahçeli Baro düzenlemesiyle ilgili de CHP’yi eleştirdi: “Cüppelerini çıkarmadan siyasete soyunan, ülkemizin iç huzur ve barış ortamını zedeleyen bazı baro temsilcilerinin kışkırtıcısı CHP’dir, İP’tir, HDP’dir. Diğer yedeklerle ilgili söz söylemek ise boşuna bir emektir. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyen, kendi çıkarları olunca demokrasiyi hatırlayıp, olmayınca despotluk suçlaması getiren bazı baroların TBMM’nin giriş kapısında sergiledikleri ibretlik manzaralar talihsizlik ve ilkelliktir" değerlendirmesini yaptı.

"Sarı yeleklilerin eylemlerine özenenler..."

Düzenlemeye karşı çıkanlara tepki gösteren Bahçeli, "'Savunmayı savunuyoruz' bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir. Hiç kimse Fransa’yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır" dedi.

Bazı baroları da eleştiren Bahçeli, "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır. Demokrasi baro yönetimlerine kusursuz şekilde hâkim olmalıdır. Savunma kavramı Türkiye’ye saldırı ve suikast kılıfı haline getirilmemelidir. Akl-ı selimin öne çıkıp anlaşma ve uzlaşma dinamiklerinin egemen olması temennimizdir" ifadelerini kullandı.

"Salgından siyasi rant devşirmek ahlaksızlıktır"

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine de vurgu yapan Bahçeli, CHP’nin bu konudaki tutumunu da eleştirdi. Bahçeli şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi COVID-19’a umutlarını bağlayan, siyasetlerini bağdaştıran, geleceklerini bahşeden yıkım faillerinin mihrakı ve mihmandarı olmuştur. Bu yalın gerçek CHP için utanç verici bir rezalettir. Bir tarafta Türkiye’nin kaybetmesine yatırım yapmak diğer tarafta hastalıktan siyasi rant devşirmek yalnızca insaf ve izan eksikliği değil, aynı zamanda ayıp ve ahlaksızlıktır.

Salgının kontrolden çıkıp ülkeyi yönetilemez hale düşürmesi, demokrasi dışı arayış ve beklentilerin tırmanarak sosyal ve ekonomik krizle eklemlenip bir volkan ağzı gibi patlaması CHP’nin yegâne gizli gündem ve özlemidir. Zararlı ve zehirli bir mecra haline dönüşen sosyal medya platformunda CHP-HDP-İP arasında sahne alan kısa paslaşmalar, birbirlerini taltif eden serenat ve güzellemeler bunların aynı kirli amaca hizmet ettiklerini zahmetsizce belgelemiştir.”

"Bugünkü CHP, FETÖ’nün geçim kapısıdır"

“CHP zordadır, daralan zillet çemberinin içinde sıkışmıştır” diyen Bahçeli şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu’nun partimizi kast ederek; “Türkiye son seçimlerde yüzde 11,9 oy almış bir partinin tahakkümü altında yönetiliyor” isnat ve ifadesi hayâsız bir uydurma, sahibini hüsrana uğratacak kuyruklu bir yalandır. Geldiğimiz bu aşamada üzerinde durulması ve aracısız sorulması gereken asıl soru CHP’yi kimin yönettiği, tarlasını kimlerin sürdüğü muammasıdır” açıklamasını yaptı. 
Bahçeli, “Bugünkü CHP, FETÖ’nün geçim kapısıdır. Bugünkü CHP, PKK’nın nefret yayan ağzıdır. İP, CHP’nin gölgesinde kuruyup giderken, HDP ilik nakli yapmaktadır.”

#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli #MHP #Ayasofya
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