Devlet Bahçeli'den MHP'li belediyelere su faturası talimatı
MHP'li 229 Belediye su fiyatlarında yüzde 7 indirime gidecek.
TÜRKİYE 17.02.2022, 16:38 17.02.2022, 17:13
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'li belediyelere suda KDV indirimi kadar indirim yapılması çağrısının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de MHP'li belediye başkanlarına suda KDV indirimi yapılması talimatını verdi.
MHP’li Belediye Başkanlıklarına su fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin gönderilen talimatta şunlar kaydedildi;
Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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