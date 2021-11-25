Devlet Bahçeli'nin MYK sonrası açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin gündeminde döviz kurlarındaki yükselişin ardından yaşananlar ve erken seçim konusu vardı.

"FAİZ LOBİLERİNE EYVALLAH ETMEYECEĞİZ"

Bahçeli, faiz lobilerine eyvallah etmediklerini ve asla etmeyeceklerini söyledi.

Devlet Bahçeli, "Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yokoluş noktsında kilitlenmiştir. Tehdit saçan gelişmeler sonrası devlet, milleti ile kenetlenmiştir ve dik duruş göstermiştir. Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz." dedi.

"DÖVİZ KURU İLE KURULMADIK"

Türk milletinin yaşananları yakından izlediğini belirten Bahçeli, "Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz. Türkiye'yi küstahca dize getirmek için Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den vazgeçmemizi istemektedirler." diye konuştu.

"MUHALEFET DIŞ DESTEKLİ HAREKET İÇİNDEDİR"

Muhalefetin erken seçim çağrılarına da değinen Bahçeli, "Erken seçimden başka söylediği hatta söyleyeceği bir şey bulunmayan Zillet İttifakı dış destekli bir hareket içindedir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



"CHP Genel Başkanı'nın helalleşme çağrısına, 'Özerklik' şartı ile PKK'nın tamam demesi hain bir pazarlığın devam ettiğini göstermiştir.

HDP'nin ikizi CHP'nin var olan iradesi bir tarafta Demirtaş bir tarafta PKK'ya eşit paylar halinde bölüştürülmüştür. Bu vahim tablonun saklanacak hali kalmamıştır.

Bir terörist, bir suçlu Kılıçdaroğlu'na akıl hocalığı yapmaya, onu yönetmeye başlamıştır.

Cumhuriyet tarihinde böyle bir eziklik görülmemiştir. Kılıçdaroğlu'nun MYK sonrası açıklamalarının arkasında Demirtaş ve PKK vardır.

Kılıçdaroğlu'nun ağzı teröristlerin günahkar ağzıdır. Aklı tutup, ahlakı uçuk, ardamarı çatlak siyaseti bellidir. Kimin aklına refakatçilik yaptığı belirgindir. Kararlılık ve ikaz ile hatırlatırız ki, Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir.

Türkiye küresel döviz çetelerine yenilmeyecektir. Türkiye zilletin çukuruna çekilemeyecektir. Cumhur İttifakı alayını birden göğüslemeye yeminlidir.

Sokaklara inenlere asla izin ve icazet verilmeyecektir.

Demokrasi sokakta değil, sandığın içindedir. Milletimizin sabrını test etmeyi aklından geçirenler bu lekeli kumpasın sonuçlarına katlanacaktır. Türkiye sokaklarda bulunmadı.

Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken seçim beklentileri boşunadır."