Devlet Bahçeli: Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir

Geçtiğimiz hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 'Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste?' sorusunu sordu.

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından net bir dille cevaplandı.

Bahçeli, bugün gerçekleşen grup toplantısındaki konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a yönelik 'adalet' çağrısına tepki gösterdi.

"OSMAN KAVALA SOROS'ÇUDUR, SELAHATTİN DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR"

Kılıçdaroğlu'nun teröre karşı duruşunun CHP kitlesi tarafından nasıl hazmedileceğini bilemediğini söyleyen Bahçeli, "CHP yönetiminin sorunu karmaşıklaşarak kronikleşmiş bir sorundur. Millet adına adalet istediğini açıklamış. Masum insanların kin ve intikam duygusuyla tutuklu kaldıklarını söylemiş. Utanmadan 'Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? diye sormuş. Osman Kavala Sorosçu'dur, Selahattin Demirtaş teröristtir." ifadelerini kullandı.

"YİYORSA ŞEHİT BABALARINA SOR"

Bunun terör müdafaası olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın neden hapiste olduğunu milletvekillerine değil cesaretin varsa, şehit annelerine sor, yiyorsa şehit babalarına sor. Bir teröristin niye hapiste olduğunu sormak teröristin müdafaasıdır. CHP'li kardeşlerim bu rezilliği nasıl hazmedecekler. İP'e oy veren kardeşlerim, HDP ile teröristlerle işbirliğini nasıl içlerine sindirecekler." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRATLARA ÇAĞRISI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrı hakkında konuşan Bahçeli, "Ne oldu başın göğe erdi mi? 18 Ekim'den sonra sorumlusunuz mu demek istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir. Şerefli Türk bürokratını tehdit etmek müstevli üslubudur. FETÖ stratejileri CHP'yi kavramış, İyi Parti'yi kasnağa çevirmiştir. Bu milletin şamarını eninden sonunda kafalarına yiyeceklerdir. FETÖ başına umutlarını bağlamasınlar, geldiği gün öldüğü gün olacaktır." diye konuştu.

VERGİ USUL KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ

MHP lideri, "Geçen hafta TBMM'de önemli bir teklif kanunlaşmıştır. Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi CHP'nin, İP'in ve diğerlerinin sorumsuz itirazlarına rağmen kabul edilmiştir. Zillet ittifakı havanda su dövmüştür. Bu kanunla mağdur insanlarımızın sesine kulak verilmiştir. Vergi alanında mükellefleri koruyan bir anlayış öne çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"VERGİ REFORMUNA İHTİYAÇ VARDIR"

Bahçeli vergi düzenlemelerine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada belirli limitler altında gelir elde edenlere mükelleflik sadeleşirken, vergilerini ödemeleri sağlayan düzenlemeler sağlanmıştır. Pek çok önemli gelişme dikkate alınarak, ülkemizin yeni teknolojilere uyumu konusunda adımlar atılmıştır. Türkiye'de adaletli, bütünlük ve sadelik içeren vergi yükünü hafifleten vergi reformu ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen kardeşlerimizi boğmayacak, bunaltmayacak adil bir vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Adaletli vergi sistemi esas olmalıdır. Vergi sistemi ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan bir yapıya kavuşturulmalıdır."

"CHP istismar, İP inkar, HDP de ihanet eder. Ancak istismarcılara izin vermeyeceğiz, ihanetin belini kıracağız" diye sözlerini sürdüren Bahçeli, "Demokratik hükmün icra günü geldiğinde, bunlar dünyanın kaç bucak olacağını görecekler. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olacaktır." ifadelerini kullandı.

BABACAN'A YANIT

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın ismini söylemeden cevap veren Bahçeli, "Ortada bir kriz yoktur. Gerekiyorsa Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa, veririz. Biz krizlerin ortağı değiliz, insanımızın dert ortağıyız. Selamsız sabahsız siyaset düşkünlerinin hangi mihrakların ortağı olduğunu da gayet iyi biliriz. Onun ve Serok Ahmet'in akıl sağlığı kontrolünden geçmeleri siyaset ve toplum huzuru hakkında tavsiyemdir." yanıtını verdi.

KAĞIT TOPLAYICILARI TARTIŞMASI

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına yönelik uygulamalara dikkat çeken Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun en iyi bildiği şey bulanık suda balık avlama merakıdır. Sokak aralarında kağıt toplayan kardeşlerimize sosyal güvenliğiniz olacak diyor, toplama işini rahatlıkla yapacaklarını iddia ediyor. Asıl mesele kağıt toplayıcı kardeşlerimizi rahatlatmak değil, daha güvenli, insani şartlarda çalışabilmelerinin önünü açmaktır. Kılıçdaroğlu cahilce konuşacağına kağıt toplayıcı kardeşlerimizin kaynağına inmeyi denemelidir. Biz bu meselenin derinliğini 2010 yılında görmüştük." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN TEMASLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temaslarına dikkat çeken MHP lideri Bahçeli, "Görev sahası İstanbulla sınırlı olan bu belediye başkanı nereye varmak istemektedir? Yunanistan ziyaretine neden ihtiyaç duymuştur. Birbirine güvenmeyen bir ittifaka bu millet güvenir mi?" ifadelerini kullandı.