Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde şehit düşen asker ve özel harekat polislerinin hesabının sorulacağını söyledi.

TÜRKİYE 12.10.2021, 12:16 12.10.2021, 18:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, konuşmasında, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde şehit düşen asker ve özel harekat polislerinin hesabının sorulacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Elbette acımız büyüktür ama sorulacak hesabımız da büyüktür. Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınlamıştır. Ne var ki özne yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu onlar bize mi saldıracaklar dediğin PKK/ YPG'liler vatan evlatlarının kanına girmişlerdir. Şehitlerimizin kanlarına sessiz kalırsak canilerin suikastların alttan alırsak bölücü ve terör faaliyetlerini görmezden gelirsek onurumuzla birlikte şerefimizi kaybetmiş oluruz. Biz şehitlerin hesabını soracak millet iradesinin temsilcileriyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz, Cumhur ittifakıyız."

#Devlet Bahçeli #MHP Genel Başkanı #şehit #Fırat Kalkanı #AksuTV #AksuTVHaber
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