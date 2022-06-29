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Devlet Bahçeli: Türkiye'miz Madrid'de istediğini almıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya arasındaki anlaşmasının stratejik bir kazanım, milli bir başarı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE 29.06.2022, 17:57
Devlet Bahçeli: Türkiye'miz Madrid'de istediğini almıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de...

Bugün başlayan zirve öncesinde dün akşam saatlerinde, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında bir anlaşma imzalandı.

Dünya kamuoyunun gündemi haline gelen anlaşma, Türkiye'de de memnuniyetle karşılandı.

"Bahçeli'den ilk yorum: Türkiye istediğini almıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söz konusu anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Bahçeli, Türkiye'nin istediği kazanımları elde ettiğini vurguladı.

Bahçeli: "Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" dedi.

Devlet Bahçeli: Türkiye miz Madrid de istediğini almıştır #1

"Stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır"

Bahçeli'nin yazılı açıklama metni şu şekilde:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Madrid’de yapılan dörtlü zirve hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. MHP Lideri Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde: İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sayın Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Sayın Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenber dörtlü görüşme formatında bir araya gelmişlerdir.

Bu görüşmeyi müteakiben bahse konu toplantıda hazır bulunan üç ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının nezaretinde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci hakkında üçlü memorandum imzalanmıştır.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın dışişleri bakanları eliyle imza altına alınan (10 maddelik) muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır.

"Türkiye’nin güvenlik endişeleri giderilmiştir"

Madrid’de gerçekleşen dörtlü zirvede Türkiye’nin güvenlik endişeleri giderilmiş; haklı tezleri, meşru teklifleri, terörle mücadele kararlılığı tasdik ve tescil edilmiştir.

Kaldı ki, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam bir dayanışma ve işbirliği iradesi gösterilmesi hususunda görüş birliği sağlanmıştır.

Uluslararası bir organizasyonun bünyesinde ilk defa FETÖ’nün, PYD ve YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanması, bu çerçevede İsveç ve Finlandiya’nın anılan terör örgütlerine destek sağlamayacaklarını yazılı güvenceyle taahhüt etmeleri tarihi bir karardır.

Yine bu iki ülkenin milli güvenliğimize yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecek olmaları mühim ve memnuniyet verici bir gelişmedir.

"Hem de dirayetli bir devlet ve hükümet marifetidir"

İsveç ve Finlandiya’nın;

- Türkiye’ye karşı saldıran tüm terör örgütlerini açık ve net olarak kınamaları,

- PKK’yı yasaklanmış bir terör örgütü olarak teyit etmeleri,

- Türkiye’ye uyguladıkları silah ambargosunu kaldıracaklarının sözünü vermeleri,

- Yine Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacaklarını açıklamaları,

- PKK’nın ve diğer tüm terör örgütlerinin, bunların uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının, ilaveten paravan örgütlerinin ve eleman devşirme faaliyetlerinin soruşturulup yasaklama tedbirini uygulamaya geçecek olmaları hem bir diplomasi zaferi, hem de dirayetli bir devlet ve hükümet marifetidir.

"Türkiye’miz Madrid’de istediğini almıştır"

Türkiye’miz Madrid’de istediğini almıştır. Hiç kimse bu saygı duyulup takdir edilmesi gereken çarpıcı tabloyu karalamaya, fiyasko iftirasıyla izaha teşebbüs ve tevessül etmemelidir.

Zillet ittifakının ve bu ittifaka sözcülük yapan odakların derin bir hayal kırıklığı eşliğinde, terörizmin ve terör örgütlerinin arkasına geçip Türkiye’yi taşlamaları, gerçekleri çarpıtma densizlikleri utanç verici bir durum, ayıplı bir tutumdur.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmalarının önünde en azından Türkiye’nin ortaya koyduğu sağlam ve tutarlı duruş açısından bir engel kalmamıştır.

Bundan sonra her NATO üyesi ülke ahlak ve samimiyet testinden geçecek, söz ve vaatlerine müzahir hareket edip etmedikleri yakından takip edilecektir.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımızı ve tüm diplomatlarımızı gönülden kutluyor, her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli #Türkiye #Madrid
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