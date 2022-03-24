Devre mülke yeni düzenleme: Genel Kurul'da kabul edildi
Tüketicinin korunmasına yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan değişiklikle ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılamayacak.
TÜRKİYE 24.03.2022, 18:29
Tüketicinin korunmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Devre mülk ve devre tatil satışları yeniden düzenlenecek. Yaşanan mağduriyet ve şikayetlerin önüne geçilecek.
Yeni düzenleme ile ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.
Ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak. Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak
Artık ön ödemeli devre tatil satışları da yapılamayacak. Tüketici hakem heyetleri de daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.
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