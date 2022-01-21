Devrilen direk otomobilin ön camına saplandı

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde devrilen bir demir direk, seyir halinde olan 33 AIK 216 plakalı otomobilin ön camına saplandı.

Neye uğradığını şaşıran sürücü, olduğu yerde ani fren yaparak dururken, şans eseri ölümden döndü.

Otomobilde maddi hasar oluşurken, korkan sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.