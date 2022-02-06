Devrilen tırdaki samanlar yola saçıldı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırdaki samanlar yola saçıldı.
TÜRKİYE 06.02.2022, 17:31
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür Köprüsü mevkisinde devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saman çuvallarının etrafa saçılmasıyla büyük bölümü trafiğe kapanan yolda ulaşım, jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.
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