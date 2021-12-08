DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
TÜRKİYE 08.12.2021, 20:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma derinleştirildi.
3 Aralık'ta 7 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 34 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı,
Biri etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı. 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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