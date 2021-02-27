Dijital Medya Çalıştayına davetler başladı

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır 6 Mart tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenecek çalıştay için basın davetlerine başladılar.



İlk Ziyareti İnternet Haber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’a yapan dernek yönetimi Startv Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik’i, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlunu, Akit Gazetesi Haber Koordinatörü Murat Alan’ı, CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’yı,Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlunu ve Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşliyi ziyaret ettiler.



Ziyaret esnasında gazeteciler bu çalıştayın önemine dikkat çekerek” Çok kaliteli bir ekip oluşturmuşunuz, Çok önemli konulara parmak basmışsınız.” Dediler.



Çalıştayın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak.

