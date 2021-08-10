Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti!
Denizli'de dikiş makinesi çalıştıran şahıs, yüksek ses nedeniyle komşusu tarafından uyarıldı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışmadan sonra sesten rahatsız olan komşu olayı polise taşıdı. Olay yerine gelen ekipleri ses yapan şahsı gözaltına alacakları sırada, sinirli komşu ile oğlu şahsın üzerine bıçakla saldırdı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan şahıs yaşamını yitirdi. Şahsın annesinin oğlunun başındaki gözyaşları yürek parçaladı.
Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde evinde dikiş makinesi çalıştıran Osman Kaya, seslerden rahatsız olan komşusu Ümit Çetin (35) tarafından uyarıldı. Daha sonra iki komşu arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, komşusundan şikayetçi olacağını beyan eden Osman Kaya'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Osman Kaya'nın davacı ve şikayetçi olması üzerine polis ekipleri bu kez şikayet edilen taraf olan Ümit Çetin'i ifade işlemleri için karakola götürmek üzere bölgeye gitti.
EKİP ARACINA BİNDİRİLİRKEN SALDIRDILAR
Polis ekipleri Ümit Çetin'i evden çıkarıp ekip otosuna götüreceği sırada az önce karakolda komşusunda şikayetçi olan Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya, Ümit Çetin'in üzerine bıçaklarla saldırdı. Kısa sürede arbedeye dönüşen kavgaya, her iki aileden yaklaşık 15 kişi dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
İKİ GRUP GÜÇLÜKLE DAĞITILDI
Her iki grubun birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdığı kavgada göğsünden ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan Ümit Çetin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavganın daha da büyümesini havaya ateş ederek önleyen polis ekipleri, arbedeye karışan iki grubu güçlükle dağıttı. İki çocuk babası Ümit Çetin'i bıçaklayan baba Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya gözaltına alındı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kendisi de başından yaralan anne Ayten Çetin, yaralı oğlunun başında feryat etti. Kendi can acısına aldırmadan oğlu için gözyaşı döken annenin çığlıkları sokağı inletti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yerde yatan Ümit Çetin'in kalbinin durduğunu belirledi. Yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Ümit Çetin, ambulansla alınıp hastaneye sevk edilirken aşırı kan kaybı nedeniyle yolda hayatını kaybetti.
DAHA ÖNCE PEK ÇOK KEZ UYARILMIŞ
Acılı ve öfkeli ailenin, karşı tarafa saldırması ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Hastane önünde bekleyen aile, zaman zaman sinir krizi geçirdi. Olayda hayatını kaybeden Osman Kaya'nın dikiş makinesi sesinden dolayı daha önce birçok kez mahalleli tarafından uyarıldığı öğrenildi.
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