Dikkat! Bunaltıcı sıcaklar geliyor

Türkiye, Nisan ayıyla birlikte sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana Akdeniz'de artan sıcaklar Marmara Bölgesi'ne de gelmeye başlıyor. Bunaltıcı sıcaklar, Haziran ayının başına kadar devam edecek.

TÜRKİYE 02.05.2021, 13:15 02.05.2021, 16:47
Dikkat! Bunaltıcı sıcaklar geliyor

Marmara Bölgesi'deki büyükşehirlerde güneş etkisini hissettirmeye başladı. Salı gününe kadar en sıcak 3 günün geçirilmesi tahmin ediliyor. 3 günlük sıcaklıkların ardından ise havada serinleme etkisini gösterecek.

SICAKLIK MAYIS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacak.

DOLU VE ŞİDDETLİ SAĞANAĞA DİKKAT

Öte yandan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli sağanak ve dolu şeklinde oluşması tahmin ediliyor. Dar alanda yıkıcı sonuçları olan yağışlar görülebilir.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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