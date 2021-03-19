Dilenciden ekmek arası bozuk para!

Sivas genelinde denetim yapan zabıta ekiplerinin, dilencilere yönelik operasyonları sürüyor.

Zabıta ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi İnönü Bulvarı 50'nci Yıl Kavşağı ve Saitpaşa Caddesi'nde dilencilik yaptıkları belirlenen Y.K., F.T., S.P. ve Ç.A.'yi yakaladı.

Yakındaki polis merkezine götürülen dilencilerin üzerleri ve eşyaları arandı.

EKMEKLERİN AĞIRLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Dilencilerden S.P.'nin yanındaki poşette bulunan 2 ekmeğin ağırlığı dikkat çekti. Ekmeklerden birinin arasından metal para, diğerinden ise cüzdan içinde kağıt para olmak üzere toplam 222 TL çıktı.

İŞLEM YAPILDI

Dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el koyulurken, haklarında 'Kabahatler Kanunu'nun 33/1 maddesi gereğince işlem yapıldı.