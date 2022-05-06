Dilencilik yapan kızını evde zincire vurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’ndeki bir evin 2’nci katında yaşayan Suriye uyruklu Semire M.’nin 8 çocuğundan en küçüğü V.C., sürekli evden kaçıp, dilenmeye başladı.

Ailesi tarafından defalarca uyarılan V.C., Mart ayında evden kaçıp, bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşi V.C.’yi eve getirdi.

Polis kurtardı

Anne Semire M. de kızı V.C.’yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı. Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan’da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.’yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı.

"Zinciri hiç sökmediler"

V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. V.C. ifadesinde, "Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim." dedi.

"Evden kaçmaması için bir ay ayaklarını zincirle bağladım"

Anne Semire M. ise ifadesinde, "Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur." dedi.

Ailesinden şikayetçi olmadı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, Usame C. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de kendi isteğiyle annesinin evine döndü.



