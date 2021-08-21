Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dilencilik yaparken zabıta ekipleri tarafından yakalanan şahsın üzerinden bin 164 lira çıktı. Dilencinin, üzerinden çıkan paranın günlük kazancı olduğunu söylemesi şaşkınlık yarattı.

TÜRKİYE 21.08.2021, 17:47 21.08.2021, 17:49
Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi

turistik mekanları alanları arasında yer alan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dilendiği sırada zabıta ekipleri tarafından yakalanan şahsın üzerinden çıkan para şaşkınlık yarattı. Zabıtaların uzun süre saydığı para toplamda bin 164 lira çıkarken, dilenci bu parayı bir günde kazandığını söyledi.

ZABITA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir dilencinin elinde eski bir reçete ile duygu sömürüsü yaparak ilaç parası istediğini gördü. Zabıta ekipleri tarafından zabıta karakoluna götürülerek üst araması yapılan dilencinin üzerinden tam bin 164 lira para çıktı.

Dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı! Zabıtalar paraları say say bitiremedi

"BİR DAHA DİLENİRKEN GÖRÜRSENİZ NAMERDİM"

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben çalmadım, zorla da almadım, istedim yani. Bir daha beni dilenirken görürseniz namerdim" diye konuştu. Zabıta ekipleri de, dilenciyi bir daha dilenmemesi konusunda uyardı.

Dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı! Zabıtalar paraları say say bitiremedi

GÜNLÜK KAZANDIĞI PARA

Öte yandan dilencinin karakoldaki zabıta ekiplerine, "Parayı dünden bu yana topladığını" belirtmesi herkesi şaşırttı. Bir günlük kazancı bin 164 lira olan dilenciye, Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı. Paralara el koyan zabıta memurları, kamunun mülkiyetine geçirmek üzere tutanak düzenledi.

İZMİRLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca olayla ilgili, "Sevgili İzmirli vatandaşlarımızın kent güvenliği ve huzurları için çalışan, sokaktaki bu faaliyetleri men eden ekiplerimizce artan desteğinizi bekleriz. İzmirli vatandaşlarımızı duygusal olarak sömüren, alandaki varlıklarını devam ettiren bu şahıslara, oluşturdukları olumsuzluklar sebebiyle sevgili İzmirlilerden bu faaliyetlere müsaade etmemelerini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı! Zabıtalar paraları say say bitiremedi
Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi
Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi
#İzmir Büyükşehir Belediyesi #Kemeraltı #Zabıta #İzmir #3. Sayfa #aksu tv haber
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