Dilencinin üzerinden servet çıktı!

Bursa'nın İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı.

Ali S. isimli şahıs olduğu tespit edilen dilencinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı.

Üzerinden 705 lira para çıkan dilencinin paralarına el konuldu.

277 LİRA CEZA

Ali S.'ye Kabahatler Kanunu gereğince 277 TL idari para cezası uygulandı.

"DİNİ DUYGULARIMIZI SÖMÜRENLERE LÜTFEN İNANMAYIN"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 TL. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın." dedi.