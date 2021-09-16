Dinamitle patlatılan kayalar etrafa saçıldı: 2 yaralı
Bursa'da bir fabrika inşaatı sırasında zemindeki kayaları kırmak için dinamit patlatıldı. Şiddetli patlama sonucu etrafa saçılan kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 16.09.2021, 21:46
İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde inşaat halindeki bir fabrikanın temeli kazılırken büyük kaya parçaları tespit edildi.
Kaya parçaları etrafa saçıldı
Kayaları kırmak mümkün olmayınca dinamit patlatıldı. Ancak parçalanan taşlar etrafa saçıldı ve şantiyede çalışan 2 işçiye isabet etti.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiler, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
İşçilerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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