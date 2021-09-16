Dinamitle patlatılan kayalar etrafa saçıldı: 2 yaralı

İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde inşaat halindeki bir fabrikanın temeli kazılırken büyük kaya parçaları tespit edildi.

Kaya parçaları etrafa saçıldı

Kayaları kırmak mümkün olmayınca dinamit patlatıldı. Ancak parçalanan taşlar etrafa saçıldı ve şantiyede çalışan 2 işçiye isabet etti.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiler, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

İşçilerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.