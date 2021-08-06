Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu
Antalya'da bir yolcu otobüsü şoförü 03.00 sıralarındaki mola değişimi sonrası bagaj kısmına geçip uyudu. 59 yaşındaki adam, sabah saatlerinde kendisini uyandırmak için bagajı açan muavin tarafından ölü olarak bulundu.
TÜRKİYE 06.08.2021, 17:50
Şehirlerarası firmaya ait bir otobüsün uzun yol şoförü Yılmaz Atak, dün Adana'dan yolcu alıp yola çıktı. Saat 03.00 sıralarında mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu.
BAGAJI AÇINCA HAREKETSİZ YATTIĞINI FARKETTİ
Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp sokağa park edilen otobüsün muavini, Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı. Atak'ın hareketsiz yattığını gören muavin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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