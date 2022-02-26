Diplomasi okulunda ilk ders heyecanı!
Kahramanmaraş Tügva İl Temsilciliği Tarafından Düzenlenen 5 Hafta Boyunca Alanında Uzman Kişiler Tarafından Verilecek Olan Eğitimlerle Genç Diplomat Adaylarımızı Geleceğe Hazırlanıyor.
TÜRKİYE 26.02.2022, 16:39
Kahramanmaraş Tügva İl Temsilciliği Tarafından Düzenlenen 5 Hafta Boyunca Alanında Uzman Kişiler Tarafından Verilecek Olan Eğitimlerle Genç Diplomat Adaylarımızı Geleceğe Hazırlanıyor.
Diplomasi Okulunun İlk Dersi Yoğun Katılım İle Tügva İl Temsilciliğinde Gerçekleştirildi.
Ders Sonunda Aksu Haber’e Konuşan Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Diplomasi Okulunun Hemen Ardında Katılımcıları Birçok Sürprizin Beklediğini Söyledi.
Namaz Vakti 26 Şubat 2022
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Adana Demirspor
|27
|45
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
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|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|27
|32
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|27
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|26
|26
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|26
|23
|19. Altay
|26
|22
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|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
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|25
|43
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|24
|42
|6. Eyüpspor
|25
|42
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|24
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Tuzlaspor
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Bursaspor
|24
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|25
|33
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|26
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Celta Vigo
|25
|32
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Rayo Vallecano
|24
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|26
|18