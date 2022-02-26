Diplomasi okulunda ilk ders heyecanı!

Kahramanmaraş Tügva İl Temsilciliği Tarafından Düzenlenen 5 Hafta Boyunca Alanında Uzman Kişiler Tarafından Verilecek Olan Eğitimlerle Genç Diplomat Adaylarımızı Geleceğe Hazırlanıyor.

Diplomasi Okulunun İlk Dersi Yoğun Katılım İle Tügva İl Temsilciliğinde Gerçekleştirildi.

Ders Sonunda Aksu Haber’e Konuşan Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Diplomasi Okulunun Hemen Ardında Katılımcıları Birçok Sürprizin Beklediğini Söyledi.