Direğe çarpan araç ikiye ayrıldı! Şoför sağlam çıktı
Kontrolden çıkan otomobil, süratle aydınlatma direğine çarptı. İkiye ayrılan otomobilden yarasına dahi bakmadan çıkan sürücü, arkadaşını kontrol etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Bugün öğlen saatlerinde Antalya'nın Kepez İlçesi D-650 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezine doğru gelmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil süratli bir şekilde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp adeta ortadan ikiye ayrıldı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Çarpmanın şiddeti parçaları etrafa saçılan otomobil, hurdaya döndü. Feci kazada sürücünün hemen araçtan otomobilden çıkan sürücü yaralı olmasına aldırmadan arkadaşını kontrol etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan sürücü ve arkadaşı olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde süratle gelen otomobilin bir anda kontrolden çıkarak direğe çarptığı ve takla attığı görülüyor. Ardından ise sürücü araçtan çıkarak arkadaşını kontrol ediyor.
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