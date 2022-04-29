Direksiyon başında dizi izledi!
Direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne para cezası uygulandı.
TÜRKİYE 29.04.2022, 18:06
Ankara’nın Sincan-Yenikent hattında yolcu taşıyan minibüs sürücüsünün seyir halindeyken, direksiyona yapıştırdığı cep telefonundan dizi izlemesi, bir yolcu tarafından görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepki topladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, minibüs şoförünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
Şoför işten atıldı
Zabıta ekiplerince kısa sürede bulanan ve araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şoföre, idari para cezası uygulandı.
Minibüs 1 hafta süreyle belediye otoparkına çekilirken, araç sahibinin de şoförü işten çıkardığı belirtildi.
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