Diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu
İstanbul Kadıköy'de diş hekimliği yapan İ.B., yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen M.S.'nin tecavüz iddiasının ardından sokak ortasında dövüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda ise M.S.'nin, İ.B.'ye iftira attığı öğrenildi.
Kadıköy Bahariye Caddesi'nde dün bir binanın terasındaki kadın, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı. Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi. Kadın, diş hekimi İ.B.'nin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.
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Olayı duyanlar, İ.B.'yi, yaka paça aşağı indirerek dövmeye başladı. İ.B., aldığı darbelerle yere yığılırken polis çağrıldı. İ.B. ve M.S. polis merkezine götürüldü.
"TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞMADIM, YALAN SÖYLÜYOR"
İ.B., M.S.'nin yanında temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Bende alamadığı parası olduğunu söylüyordu. Telefonla kayıt yaptığını fark edince telefonu almak istedim. Bunun üzerine kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek bağırmaya başladı. Ben tecavüz etmeye çalışmadım yalan söylüyor" dedi.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Polis, yaptığı araştırmada, M.S.'nin yalan söyleyerek İ.B.,'ye iftira attığını belirledi. İ.B., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrılırken, M.S. hakkında işlem başlatıldı. M.S.'nin çalışma izni olmadığından da sınır dışı edileceği belirtildi.
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