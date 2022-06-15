Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması

Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesinin önündeki engellerin kaldırılması için tahıl koridoru oluşturulması konusundaki gelişmelerin sorulması üzerine Çavuşoğlu, BM planının işler bir plan olduğunu, Rusya'dan cevap beklediklerini dile getirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, BM planını desteklediğini vurgulayarak, "Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz yoluyla tahıl ihracatı yapabilmesi için mayınların temizlenmesine gerek olmadığını, güvenli hatlar açılabileceğini söyledi.

"BM'nin son planına göre bu mayınların temizlenmesi belli zaman alacak. Mayınların nerede olduğu belli olduğuna göre 3 limana güvenli hatlar oluşturulacak dolayısıyla gemiler, mayınların temizlenmesine gerek olmadan, Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerinin de rehberlik etmesiyle limanlara güvenli bir şekilde gidecek, limanlardan güvenli bir şekilde gelecek.

Güvenli bölgeye geldikten sonra da orada gemilerin kontrolü yapılacak. Şu anda plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok. Mayınların olmadığı yerlerden güvenli hatlar açılabilecek."