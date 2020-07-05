Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan koronavirüs açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında konuştu
Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs sürecinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirtti
“130 ÜLKEDEN 90 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZI ÜLKEMİZE GETİRDİK”
“yeni tip koronavirüs sürecinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdiklerini belirterek, "130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik."
“TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”
Almanya ziyaretine de değinen Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı
Almanya Dışişleri ve İçişleri bakanları ile görüşmelerim oldu. Yaptığımız görüşmelerin neticesini inşallah alacağız. Bu dönemi en az hasarla geçiştirmeye çalışacağız ama geleceğe yönelik, tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektörünün canlı tutulması için, gelişmesi ve büyümesi, hedeflerimize ulaşması için hep birlikte çalışacağız."
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