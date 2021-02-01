Dışişleri Bakanlığı: Myanmar'daki darbeyi şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe ile ilgili, "Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır." açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE 01.02.2021, 10:20 01.02.2021, 10:45
Myanmar ordusu yönetime el koydu:Myanmar lideri Suu Çii ve Devlet Başkanı gözaltında
Seçim sonuçlarının ardından tansiyonun yükseldiği Myanmar'da ordu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı.
Myanmar'da İktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Suu Çii, Devlet Başkanı Win Myint ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alındığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe ile ilgili, "Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(Myanmar'da) Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
7°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Şubat 2021
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:29
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:03
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|21
|29
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16