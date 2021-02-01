Dışişleri Bakanlığı: Myanmar'daki darbeyi şiddetle kınıyoruz

Myanmar ordusu yönetime el koydu:Myanmar lideri Suu Çii ve Devlet Başkanı gözaltında

Seçim sonuçlarının ardından tansiyonun yükseldiği Myanmar'da ordu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı.

Myanmar'da İktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Suu Çii, Devlet Başkanı Win Myint ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe ile ilgili, "Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(Myanmar'da) Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.