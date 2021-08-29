Dışişleri'nden Yemen'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Lahj vilayetinde, Arap Koalisyonu kontrolündeki El Anad askeri üssüne bugün SİHA ve balistik füzelerle gerçekleştirilen ve çok sayıda askerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yayımlanan mesajda, "Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine inanıyoruz"

Mesajda şöyle denildi:

"Yemen'de yaklaşık yedi yıldır devam eden iç savaşın ancak barışçıl yollarla çözüme kavuşturulabileceğinin, çatışmaların devamının kardeş Yemen halkınının karşı karşıya bulunduğu insani krizi daha da derinleştirmek dışında bir sonuç getirmediğinin artık tüm taraflarca idrak edilmesi lazımdır.

Bu çerçevede, ülke genelinde bir an önce kapsamlı ateşkes ilan edilerek, KİK girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı kararları ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine inanıyoruz."