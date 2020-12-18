Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan "Salgın ve Afet" duası
Eller semaya açıldı, dualar edildi. Salgında doğal afetlerde hayatını kaybedenler unutulmadı
TÜRKİYE 18.12.2020, 12:43 18.12.2020, 15:06
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programına katıldı.
Hacıbayram Camii'nde gerçekleştirilen programda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardında dua etti.
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