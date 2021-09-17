Diyanet’ten 'fahiş fiyat' hutbesi

Raflardaki fahiş fiyatlar tepki çekerken, Diyanet İşleri Başkanlığı da cuma hutbesinde bu konuya ver verdi.

81 ilde 90 bini aşkın camide okunan cuma hutbesinde ticarette helal, haram bilinci anlatıldı. Helal kazancın önemine vurgu yaptı.

Hutbede, “Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin, fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz" sözleri kullanıldı.

Ticaret ahlakının en önemli ilkesinin doğruluk ve dürüstlük olduğu vurgulandı. Cuma hutbesinde ahiliğin öğütlerine de yer verildi.