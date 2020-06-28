Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde

Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan ailelerin evlatları için tuttuğu nöbet, 300'üncü gününe girdi.

TÜRKİYE 28.06.2020, 14:40
8
Diyarbakır anneleri 300 gündür evlat nöbetinde

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 300'üncü güne ulaştı.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu.

Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesini örnek alan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı günden güne artarak 140'a yükseldi. Oturma eylemine katılan 13 ailenin çocuğuna kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

Toplumun tüm kesimlerinden destek geldi

Tek arzuları terör örgütü tarafından kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her fırsatta ifade ettiği Diyarbakır annelerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.

Acıların paylaşıldığı, desteklerin iletildiği ziyaretlerde kimi zaman dualar okundu kimi zaman da duygusal anlar yaşandı, gözyaşı döküldü. Çok sayıda sanatçı, gazeteci, yazar ve televizyon sunucusu da ailelerle görüştü, yaşadıklarını dinledi, desteklerini iletti.

Sivil toplum kuruluşlarının desteği sürdü

Hak-İş, Memur-Sen, 15 Temmuz Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anadolu Yayıncılar Derneği, Hukukçular Derneği, Türkiye Kardeşlik Birliği ile Yedi Renk Tek Yürek Platformunun aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri, oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelere desteğini sürdürdü.

Şehit aileleri ve Srebrenitsa anneleri de ailelere güç verdi

15 Temmuz Derneği üyelerinden, şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, Askeri Çoban'ın kızı Zehra Çoban, eşi şehit edilen ve kamuoyunda "Yıldız hemşire" olarak bilinen Yıldız Namdar ve ülkenin birçok ilinden şehit yakınları, annelerin yanında yer aldı, ziyaretleriyle onlara güç verdi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri de aileleri yalnız bırakmadı.

Avrupa'dan destek

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen gurbetçiler, annelerle görüştü.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan aileleri ziyaret etti, desteklerini bildirdi.

Kovid-19, evlat nöbetine engel olamadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile aileler, evlatları için oturma eyleminden vazgeçmedi. Evlat nöbetindeki anne ve babalardan yaşlı ve kronik hastalığı olanlar getirilen kısıtlamalar nedeniyle oturma eylemine ara verdi. Geriye kalanlar ise maske takarak, temizlik ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek eylemlerine devam etti.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çifçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evladına kavuşmak için mücadele ettiğini belirtti.

Yıllardır evladını her yerde aradığını, diğer oğlu Sami'nin ise 2017'de kardeşini terör örgütünden istediği için şehit edildiğini vurgulayan Çifçi, şöyle devam etti:

"Bir oğlumu götürdüler, dağda tuttular. Bir oğlumu da benim, çoluk çocuğunun gözünün önünde şehit ettiler. Niye bu acıyı bana yaşattılar? Çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan bu çadırdan gitmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle çocuğuma kavuşacağım. Kefenimizi boynumuza sararak Diyarbakır'da eyleme geldik. Bizi tehdit ediyorlar. Kapıyı bizim yüzümüze çarpıyorlar. Onlardan sadaka değil, evladımızı istiyoruz. Evladımızı bize versinler biz de çekip eve gidelim."

"Evladımı bana getirsinler"

Eylemin ilk gününden beri nöbetini sürdüren annelerden Songül Altıntaş da oğlunun 6 yıl önce vatani görevini yaparken birliğine teslim olmak için gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını anlattı.

300 günün kolay geçmediğine işaret eden Altıntaş, "Yaz geçti, sonbahar geldi. Kış geçti, ilkbahar geldi. Ayaklarımız titriyordu. Burada ne sıkıntılar çektik. Küçük çocuklarla anneler bekledi. Ailelerimiz evde biz burada ayrı perişan oluyoruz." diye konuştu.

Geçen 6 yılda çocuğuna kavuşmak için çalmadık kapı bırakmadığını, bu acının bütün aileyi etkilediğini anlatan Altıntaş, "İsrail'e Amerika'ya uşaklık yapıyorsunuz, çocuklarımızı da çürütüyorsunuz. Bu çocukların bu kızların üzerinden elinizi çekin. Oğlum Müslüm'süz her günüm bana zehir ve zindan oldu. Yavrumun sesini, kapıyı çalmasını, bana 'anne' demesini özledim. Yavrumu bıraksınlar. Bize 'Niye burada oturuyorsunuz.' diyorlar. Biz PKK'dan, HDP'den evladımızı istemeyelim mi? Ben evladımı istiyorum, evladımı bana getirsinler." diye konuştu.

"Sonuna kadar mücadele edeceğim"

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay, 2014'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan eyleme de katıldığını aktardı.

Sonuna kadar mücadelesini sürdüreceğini belirten Tokay, "300 gündür eylemdeyim. 2014'te de 120 gün eylem yaptık. Oğlum gel, askere teslim ol. 13 arkadaşın geldi, annesiyle babasıyla beraber. Gel bu Kurban Bayramı'nı birlikte geçirelim." dedi.

"Başkasının canı yanmasın"

Siirt'te 6 yıl önce kaçırılan oğlu Sedat için eyleme katılan baba Aydın Dağtekin, üniversite öğrencisi oğlunun dönemin BDP'li Siirt Belediyesinde staj gördüğü sırada dağa kaçırıldığını belirtti.

Evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını vurgulayan Dağtekin, "Oğlum gelsin, devlete adalete teslim olsun. Evladımı HDP'li'lerden başka kimse kaçırmadı. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın." ifadesini kullandı.

#Diyarbakır anneleri #evlat nöbeti
Yorumlar (0)
34°
açık
Namaz Vakti 28 Haziran 2020
İmsak 03:19
Güneş 05:06
Öğle 12:41
İkindi 16:33
Akşam 20:05
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 29 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 29 27
17. Ankaragücü 29 25
18. Kayserispor 28 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Altay 30 47
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 29 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Newcastle 31 39
14. Southampton 31 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 31 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Barcelona 32 69
2. Real Madrid 31 68
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 31 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 31 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Deportivo Alaves 32 35
16. Celta de Vigo 32 34
17. Eibar 31 32
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 31 24