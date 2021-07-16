Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Çevredeki illerde de hissedilen sarsıntı sonrası henüz can veya mal kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...