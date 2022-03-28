Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı
Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, kız çocuğu için bakanlık harekete geçti.
TÜRKİYE 28.03.2022, 20:43
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşanan olay, tüyleri diken diken etti.
KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞTI
Bir anne, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, talihsiz kızın nefes almakta zorlandığı dikkat çekerken, annenin kızıyla ilgili söylediği sözler yürek burktu.
"BÖYLE KURTULACAĞIM İŞTE, ÖL, ÖL"
Kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan anne E.K., gözaltına alındı.
BEBEK BABASINA TESLİM EDİLDİ
Gözaltına alınan anne E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık, bebeği babası M.K.'ya teslim etti.
M.K. kucağına aldığı kızını öpüp, sarılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.
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