Diyarbakır'da arazi kavgası: 5 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 17.04.2022, 21:52
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.B., Y.M., E.G., M.C.M. ve M.M. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.M.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.
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