Diyarbakır'da askeri tesise saldırı girişimi

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklarla gerçekleştirilmek istenen saldırı engellenirken, komutanlıkta herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerinde bulundu.

MSB'DAN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR ZAYİAT YOKTUR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır.'' denildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliğinden, maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadesine yer verildi.