Diyarbakır'da Eren Kış-31 operasyonu başlatıldı.

Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK ile mücadelesini sürdürüyor...

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 1130 personelle 'Eren Kış-31 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu'nun başlatıldığı açıklandı.

EREN KIŞ-31 OPERASYONU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu' başlatıldı.

1130 PERSONEL GÖREVDE

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1130 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak devam edeceği belirtildi.