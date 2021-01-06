Diyarbakır'da facia! Bir evde 3 kişinin cesedi bulundu
Diyarbakır'da bir evde avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile stajyer avukat Mahsun Akbaş'ın (33) cesedi bulundu.
TÜRKİYE 06.01.2021, 21:16
Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, yakınlarına ulaşamayan kişilerin ihbarı üzerine Yenişehir ilçesi Ali Emiri 4 Sokak'ta bir apartman dairesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile stajyer avukat Mahsun Akbaş'ın (33) cesedi bulundu.
Girişte yoğun gaz kokusunun tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, mutfaktaki ocaklardan birinin açık olduğu belirlendi.
Cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Kesin ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.
Olay yerine Baran'ın yakınları ve bazı meslektaşları geldi.
Avukat Baran'ın görme engelli olduğu öğrenildi.
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