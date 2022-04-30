Diyarbakır'da gömlek çalan hırsız!
Satın alma bahanesiyle üzerine giyip alarmını çıkarttığı gömlekle mağazadan çıkıp giden hırsız, görenleri hayrete düşürdü.
TÜRKİYE 30.04.2022, 18:33
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir mağazada hırsızlık olayı yaşandı.
Reyonda beğendiği bir gömleği giyerek çalışana alacağını söyleyen müşteri kılığındaki hırsız, etiket ve alarmı söktürdü.
Ödeme yapmadan kaçıp gitti
Bir süre mağazada dolaşan hırsız, diğer müşterilerin çalışanları oyaladığı zaman dilimini fırsat bildi.
Hırsız, dakikalar içinde 120 TL'lik gömlekle beraber mağazadan kaçtı.
Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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