Diyarbakır'da kadın hasta, doktora bıçakla saldırdı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iddiaya göre kadın hasta elindeki bıçakla ortalığı bir birine kattı, doktoru yaraladı.
TÜRKİYE 25.11.2021, 15:23
Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Luna Park Aile Sağlık Merkezinde meydana gelen olayda Dr. Aziz Tanelçi ile tartışan hasta, bıçak çekerek doktora saldırdı.
Tanelçi’nin vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan hasta, daha sonra elindeki bıçakla sedye, dolap, kapı gibi aile hekimliğinin eşyalarını parçalayarak ortalığı savaş alanına çevirdi.
ELİNDEKİ BIÇAKLA DOKTORU YARALADI
Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Öte yandan aile sağlık merkezi kapatılarak faaliyetleri geçici süreliğine kapatıldı.
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