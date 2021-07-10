Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler
Diyarbakır'da Aziz Malkoç isimli bir kişi namus meselesi yüzünden tartıştığı kişiler tarafından sokakta kurşuna dizildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Malkoç, kurtarılamadı.
Kayapınar Fırat Mahallesi 489. Sokakta meydana gelen olayda; Aziz Malkoç isimli bir kişi iddiaya göre namus meselesi nedeniyle tartıştığı şahıslar tarafından kurşuna dizildi. Araçla gelen şahıslar sokak ortasında Malkoç'u vurarak olay yerinden kaçtı.
VURULAN KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı halde sokak ortasında kanlar içinde kalan Malkoç'u gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Malkoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OPERASYON BAŞLATILDI
Öte yandan güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatırken olayla ilgili inceleme yapıldı. Malkoç'un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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