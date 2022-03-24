Diyarbakır'da patlama
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TÜRKİYE 24.03.2022, 09:39 24.03.2022, 11:26
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamanın yaşandığı iş yerinde ve çevresinde oluşan hasarla birlikte yaralananlar oldu.
Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin de çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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