Diyarbakır'da, sanal pos dolandırıcılığında 31 şüphelinin 7'si tutuklandı
Üçüncü şahıslar adına çıkarılan sanal pos cihazlar ve hesaplar üzerinden dolandırıcılıktan yakalanan 31 şüphelinin 7’si tutuklandı.
Diyarbakır’da, üçüncü şahıslar adına çıkarılan sanal pos cihazları ve hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslar, polis ekipleri tarafından deşifre edildi.
Bismil ilçesinde tespit edilen şüphelilerin kredi kartı borcu olan/nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yaptıkları, tefecilik suçunu işleyerek yasa dışı faaliyetleriyle Bankacılık Kanunu’na Muhalefet ettikleri belirlendi.
Yaklaşık 1 milyar 200 milyon para akışı
Şüphelilerin, 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon para akışı gerçekleştirdiği tespit edildi.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman’ da, suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 şüpheli tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31 kişiden 7’si tutuklanırken, 24’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 şüphelinin ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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|31
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