Diyarbakır'da yol ortasında bıçaklandı

Diyabakır'ın Kayapınar ilçesinde büfeden aldığı dondurmanın külahını yere atan ve ismi öğrenilemeyen kişi, bu sırada yoldan geçen ve yanına gelen kimliği belirsiz kişiyle tartıştı.

Bu sırada bıçağını çıkaran saldırgan, külahı yere atan kişiyi bacağından yaraladı.

Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralı da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerince bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.