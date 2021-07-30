Diyarbakır'da yol ortasında bıçaklandı

Büfeden dondurma alıp külahını yere atan kişinin yoldan geçen biri tarafından bacağından bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

TÜRKİYE 30.07.2021, 13:07
Diyarbakır'da yol ortasında bıçaklandı

Diyabakır'ın Kayapınar ilçesinde büfeden aldığı dondurmanın külahını yere atan ve ismi öğrenilemeyen kişi, bu sırada yoldan geçen ve yanına gelen kimliği belirsiz kişiyle tartıştı. 

Bu sırada bıçağını çıkaran saldırgan, külahı yere atan kişiyi bacağından yaraladı.

Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralı da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerince bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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