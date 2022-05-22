Diyarbakır’da Ambulansa İskemleli Saldırı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi vaka alan ambulansa saldırdı.
TÜRKİYE 22.05.2022, 13:58 22.05.2022, 17:59
Olay, Sur ilçesi Gazi Caddesinde meydana geldi. Gazi Caddesinde vaka aldıktan sonra hareket eden ambulansa akli melekeleri yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, iskemle fırlatarak arka camı kırdı.
Saldırgan kaçarken, hasta ve sağlık personelleri korku dolu anlar yaşadı. 112 Acil Sağlık personeli, saldırıya tepki gösterdi.
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