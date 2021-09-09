Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 09.09.2021, 20:32
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde, 8 Eylül Çarşamba günü gece saatlerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Tarafların sokak ortasında birbirlerine bağırıp saldırdıkları anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Birbirlerine saldıran taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
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