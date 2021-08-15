Diyarbakır’da çocuklarına şiddet uygulayan anne

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı’ndaki marketin önüne 2 çocuğu ile birlikte gelen anne, 2 dondurma alarak çocuklarına verdi.

Çocuklardan biri, dondurmayı yere düşürdü.

Bu duruma sinirlenen anne, çocuğunun kafasına bastı. Daha sonra tokatlayarak çocukların ellerinde scooter’ı fırlatan anne, şiddetine devam etti.

“BÜYÜK BİR ŞİDDET VE NEFRETLE KARŞILADIM”

Şiddete şahit olan market işletmecisi Mehmet Katran, yetkililere seslenerek çocukların korunması gerektiğini söyledi.

Katran öfke ve şiddet ile büyüyen çocukların topluma faydası olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Bayanın biri içeri girdi 2 tane dondurma aldı, birinin ücretini veriyorum diğerini geçerken vereceğim dedi, bende sorun değil dedim. Dışarı çıktığında çocukları dövdüğünü kameradan gördüm, büyük bir şiddet ve nefretle karşıladım. İçeriye giren müşterilerimden biri çocuğun kafasına bastığını söyledi, bizim görüş alanımıza net görünmüyor ama yere doğru bir hareket ve eylemde bulunduğu açık. Daha sonra scooter’ı fırlattı. Biri kız ve biri erkek 2 çocuğuna tokat attı. Dayak attıktan sonra normal bir görevi başarıyla ifa etmiş bir insanın edasıyla yoluna devam etti, çocuklar da peşinden gitti.

“BU ÇOCUKLAR ŞİDDETLE İÇ İÇELER”

Böyle bir anne olamaz, herkesin gözü önünde çocuğuna bu şiddeti uygulayan evde kim bilir neler yapmıyor? Aile Bakanlığı’nın bu görüntüleri görmesi üzerine olaya el atacağından eminim. Kadının evini tespit edip, bu çocukları almalarını tavsiye ederim, yoksa bu çocuklar şiddetle iç içeler. Yetkilerin bu olaya müdahale etmesi gerekiyor yoksa öfke ve şiddetle büyüyen bu çocukların topluma nasıl bir faydası olabilir ki?” dedi.