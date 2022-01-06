Diyarbakır’da gofretin içinden kağıt çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden’in eşi Esra Özden, marketten aldığı gofreti kızı Esmiray’a verdi.

Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf ağlayınca, gofretini kardeşiyle paylaştı.

Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi.

Esra Özden, parmağını çocuğunun ağzına koyup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkardı.

Konuya yönelik dava açan Özden Ailesi, özür olarak kendilerine firmaya ait ürünlerin bulunduğu bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.

“PARMAĞINI BOĞAZINA KOYUP KAĞIT PARÇASINI ÇIKARIYOR”

Eşinin marketten gofret alıp eve getirdiğini ifade eden Hikmet Özden, kızı Esmiray’ın gofret istediğini ve annesinin ona aldığı gofreti verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kızım gofreti açınca kardeşi yanındaydı gofreti ona verdi. Bir müddet sonra ‘anne anne gel kardeşim boğuluyor’ diye sesleniyor. Annesi gelip baktığında çocuk nefes alamıyor. Sırtına vuruyor, sırtından bir şey çıkmayınca parmağını boğazına koyup kağıt parçasını çıkarıyor. Daha sonra markete gittik. Eti’nin ürünleri olduğunu söylediler. ‘Bizimle alakası yok’ dediler. Avukatıma başvurup onunla görüştüm. O da, ‘hukuk süreci başlatın’ dediler. Biz de bu süreçle ilgileniyoruz.”

“ÇOCUKLARINIZA BİR ŞEY VERİRKEN ÖNCE KONTROL EDİN”

Baldızının tüketici haklarına gittiğini kaydeden Özden, “İşlerimden dolayı baldızımı yolladım. Baldızım da 5 yere gidince 5'i de başından salmış. Hiç biri ilgilenmedi. İlgilenen yer de elimizdeki kağıda ‘bu kağıtla bir şey yapamazsınız’ demişler. Bizim derdimiz para almak değil. Bunu kimse böyle düşünmesin. Bizim çocuğumuzun sağlığı söz konusu. Bugün bizim çocuğumuz olur, yarın başkasının çocuğu olur. Annesi yetişmeyip bu çocuğa bir şey olsaydı vebalini kim ödeyecekti. Lütfen, denetimleri doğru düzgün yapsınlar. Büyük firmalar denetlenmiyor, bunun bilincindeyim. Eti’yi aradık, bize özür niyetine bir koli Eti’nin ürünlerini gönderdiler. Biz bunları kabul etmeyince onlar güvenliğe bıraktılar. Ailelere şu çağrımız var. Çocuklarınıza bir şey verirken önce kontrol edin, dikkat edin. Sağlık önemlidir. Onlar insanların sırtından para kazanıp bu şeye dikkat etmiyorlar. Bunlara biz dikkat edeceğiz.” diye konuştu.