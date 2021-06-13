Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde kiraladığı araç ile kaza yapan bir şahsın, firma yetkililerince hasarın karşılanması istendi.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA DAYAK YEDİ

Tartışmanın alevlenmesiyle firma çalışanı 4 kişi, kaza yapan şahsı darbetti. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken, firma çalışanları otomobile binip bölgeden ayrıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.